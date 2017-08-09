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09 Серпень 2017, Київ 10:56
Відео

Росія припинила депортацію журналіста Алі Феруза (відео)

Росія припинила депортацію журналіста Алі Феруза (відео)
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Московський міський суд 8 серпня припинив виконання рішення про депортацію журналіста видання «Новая газета» Алі Феруза, якого звинувачують в порушенні міграційного законодавства Росії. Процедура депортації не розпочнеться, поки Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) не розгляне його скаргу. Весь цей час Феруз перебуватиме у СУВСИГ (російська абревіатура на позначення «спеціального закладу тимчасового тримання іноземних громадян»). 1 серпня Басманний суд Москви ухвалив депортувати журналіста до Узбекистану. 4 серпня ЄСПЛ вказав російській владі, що Феруза не можна видворяти з країни протягом усього часу розгляду його справи в Страсбурзі. У 2012 році в Алі Феруза вкрали паспорт. Повернутися на батьківщину, щоб відновити документи, він не може. За словами журналіста, в Узбекистані йому можуть висунути звинувачення у співпраці з терористичними організаціями. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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