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27 Серпень 2017, Київ 22:37
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 серпня (карта)
27 Серпень 2017, 21:20
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
27 серпня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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