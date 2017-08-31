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31 Серпень 2017, Київ 03:24
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 30 серпня (карта)
31 Серпень 2017, 02:16
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
30 серпня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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