Інфографіка: попередні офіційні результати виборів у Німеччині

Чинний канцлер Німеччини Анґела Меркель заявила, що її блок ХДС/ХСС досягнув стратегічної цілі на парламентських виборах, що відбулися 24 вересня.

За даними екзит-полів, блок ХДС/ХСС, очолюваний Анґелою Меркель, набрав найбільше голосів виборців – від 32,5% до 33,5% голосів, попри те, що цей результат є найгіршим за 12 років перебування Меркель при владі. Таким чином Меркель претендує на четвертий термін повноважень канцлера.

На другому місці – соціал-демократи на чолі з Мартіном Шульцом, які набирають від 20% до 21%. Це найгірший результат цієї партії в часи по Другій світовій війні. Лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Мартін Шульц заявив після завершення голосування, що піде в опозицію.

На третє місце вперше вийшла правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) – від 12% до 13,5%.