Завтра до Верховної Ради внесуть законопроект про реінтеграцію Донбасу. Про це повідомив голова фракції БПП Артур Герасимов. За його словами, парламент ухвалить закон до 18 жовтня, тобто до припинення дії закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування», який дехто називає законом про особливий статус Донбасу. Як Україні повертати окупований Донбас? Про це у програмі говоритимуть Юрій Гримчак, заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Вадим Хомаха, політичний експерт.

Ведучий: Олександр Лащенко.