Прип’ятський Марді Гра

Маркіян Камиш

Кілька днів тому Державне агентство України з управління зоною відчуження ініціювало посилення покарання за нелегальне проникнення за колючий дріт.

Можна скільки завгодно намагатися донести до чиновників, що всі сталкери Зони і за триста років не винесуть стільки радіоактивних сувенірів, скільки щодня вивозять із Зони у вантажівках з отруйним лісом під патронатом цього самого Держагентства. Але я тут навіть не про це.

Я тут про нестримне бажання все заборонити: інтернет, вільну пресу, біткоїни, коноплю, PayPal, зброю, нелегальних мігрантів заборонити, заборонити, заборонити. Звісно, задля вашої ж безпеки.

І зараз, для Радіо Свобода, я хочу сказати про свободу.

Я непомірно щасливий, що багато років належав до спільноти чорнобильських сталкерів: цієї дивної і химерної, веселої і безстрашної, життєрадісної та щасливої групи людей, яких складно не те, що заборонити, яких навіть класифікувати складно.

Я радий, що став свідком того, як із мілітаризованої групки камуфльованих покемонів, чорнобильське сталкерство перетворилося на всеохопний карнавал. Чорнобильщина і досі, як у дев’яностих – асоціюється зі свободою. Звісно, не для легальних автобусних туристів, а для них, хто вночі перелазить колючку на свій ризик і страх.

І мені смішно, коли я чую, що хтось хоче це заборонити. Бо щоразу, дивлячись на чорнобильських сталкерів, я згадую про свободу. Своїми систематичними порушеннями адміністративного кодексу вони нагадують мені про оксамитових революціонерів Центральної Європи тридцять років тому. Революціонерів, які підривали холодний фундамент Варшавського блоку просто створюючи атмосферу свята. Нагадують RIObotniczy карнавал у Вроцлаві 1988-го, коли політичний протест проходив під вуалями слогану «Перевершимо Лас-Вегас». Слогану, який запрошував приєднатися до фестивалю всіх і просто радіти життю. Карнавал, під час якого поляки скандували «Міліція святкує з нами!», але їх пакували в автозаки навіть за це, а вони – рубали потім на гітарах прямо у КПЗ, сповнені правоти: пресвяті та непорушні у фаворському світлі прав і свобод. Так зараз роблять сталкери в «бобіку», коли їх впіймали і везуть у Чорнобильське РУВД.

Своїми карнавалами та непідвладністю, сталкери нагадують мені про будапештський антиядерний марш, варшавську ходу тверезості або братиславську кампанію за чистоту – підривні акції вовків у овечій шкурі. Нагадують пацифістів, художників, хіппі і екоактивістів весни народів кінця восьмидесятих, які мішали все у такий коктейль лібералізму, постматеріалізму, націоналізму і анархізму, що дослідникам сучасності годі у тому навіть розібратися. Нагадують про час, коли замість Леніна рупором став Ґанді, а замість кітчевих парадів розвинутого соціалізму – все зазвучало у ритмах Марді Ґрас.

Зазвучало у ритмах цього австралійського фестивалю канабісу, слоган якого так перегукується з тим, що ми робили в Зоні всі ці роки. І слоган цей: «Марді Ґрас – фестиваль духу, шанування життя і удар по абсурдним та дурним законам».

І тим, хто тільки зараз мріє або вже і робить перші кроки нічною Зоною і жахається лосиного ґроулу в густому лісі, я хочу сказати: ходіть! Ходіть не зважаючи ані на що. Ходіть до стоптаних ніг і кривавих мозолів ходіть, до змінних устілок ходіть, до стертих підошв топчіть Зону, витоптуйте її до нижніх шарів земної кори і не припиняйте, скільки б вам не обіцяли штрафів і тисяч годин виправних робіт.

І в жодному разі не зважайте на купку опортуністів та функціонерів, які вирішили, що зможуть заборонити нам зустрічати світанки у Прип’яті і набирати у великі фляги крижану воду зі стрімких, поліських річок.

Не зможуть.

Маркіян Камиш – письменник

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