В Україні розкритикували «Німецьку хвилю» за глузування з агресії Росії

В Україні і правозахисники, і громадськість розкритикували німецьку громадську медіакорпорацію «Німецька хвиля» за нову програму її російської редакції «Заповідник». Це мультфільми, що теоретично мають бути сатирою на дії світових політиків – канцлера Німеччини Анґели Меркель, президентів Росії Володимира Путіна чи України Петра Порошенка тощо. Але принаймні український аспект цих роликів в Україні сприйняли як образу, а не сатиру – зокрема, коли темою кепкування стала агресія Росії проти України. Тим часом «Заповідник» продовжив публікацію своїх роликів – цього разу про Порошенка, який, плазуючи перед Путіним, просить газу в борг, бо «змерз, як цуцик».

На публікації російської служби «Німецької хвилі» відгукнулася Харківська правозахисна група, коментуючи перший ролик про Петра Порошенка – в ньому президент України благає колегу зі США Дональда Трампа не про летальну, а про «ульотну» зброю. Цей ролик розлютив багатьох українців, бо той гумор для країни, що зазнала з 2014 року таких значних втрат, має принаймні сумнівний вигляд. Багато хто вважає, що цей кліп програми «Заповідник» ставить під сумнів воєнне вторгнення Росії і у Криму, і на сході України, наголошують правозахисники.

Образ президента України у програмі російської служби «Німецької хвилі» вкрай негативний. Він, зокрема, говорить суржиком, щоб іще більше розсмішити цільову авдиторію, звертають увагу в Харківській правозахисній групі.

На Україну, говорить фігурка Порошенка, хапаючись за голову, напали «марсіяни з Росії – зелені чоловічки, вєжлівиє, блін, такіє», і хоче у Трампа «ульотноє оружіє купити, ліш би даром». Може, летальне? – «Та нехай лєтальноє, а то наше какоє-то недолєтальноє – не вбиває, тіки шо синяки оставляє». «Окей, май френд Пєтруша», – каже фігурка Трампа. Решта «сатири» – на такому самому рівні.

Як наголошує Харківська правозахисна група, для росіян, які подивляться цю програму, і такий «Порошенко», і його лементування про «вторгнення марсіян» мають комічний вигляд, а слова про «зелених ввічливих чоловічків» будуть приємною музикою для вух багатьох росіян. «Важко сприймати такого Порошенка чи його такі лементування серйозно. І що може бути кращим способом для того, щоб допомогти російським глядачам уникнути згадки про неприємну правду, – способом, який позбавляє ролик «Німецької хвилі» будь-якого гумору?» – запитують правозахисники.

І нагадують: в Україну вторглися 2014 року не марсіяни, а російські солдати без прикметних знаків, які захопили Крим. Вторгнення Росії на схід України було ще більш приховане, і Росія досі заперечує своє воєнне залучення до нього, хоча це заперечення постійно спростовують військові аналітики, НАТО, ОБСЄ чи західні уряди.

При цьому в заяві додали, що це далеко не перший раз, коли матеріали «Німецької хвилі» на теми України викликали занепокоєння.

Тим часом російська служба німецького мовця продовжила свої публікації. В середу вона окремо вирізала і опублікувала інший епізод про «Порошенка», який вийшов як частина довшого сюжету кілька днів тому. У ньому «Порошенко», улесливо вигинаючись перед «Путіним», який стоїть біля газової труби, благальним голосом просить того дати в борг, бо «погано, дуже погано, плохо мнє, змерз я, як цуцик»…

Критику цієї творчості німецька медіакорпорація не коментувала.