Кінець двомовності Татарстану: президент республіки виборов для татарської мови 2 уроки на тиждень

Президент Татарстану Рустан Мінніханов повідомив, що йому вдалося досягти компромісу з Москвою у питанні викладання татарської мови у Татарстані. Учні в школах республіки будуть мати 2 години на тиждень татарської мови як обов’язкового предмету. Це становить 70% скорочення викладання татарської мови в республіці, де вона є другою державною мовою, на рівні з російською. Про те, що відбулося з викладанням татарської мови в Татарстані, розповіла редактор Татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашева.

Згідно з Конституцією, в Татарстані є дві державні мови, тож вимагали вивчати обидві. Всі школярі Татарстану 1-11 класів вивчали татарську мову приблизно 5 чи 6 годин на тиждень

– Згідно з Конституцією, в Татарстані є дві державні мови, тож вимагали вивчати обидві. Однак весь освітній процес було переведено на російську мову ще наприкінці 1990-х років. Залишалися тільки години татарської мови, літератури, краєзнавства. Таким чином досі всі школярі Татарстану 1-11 класів вивчали татарську мову приблизно 5 чи 6 годин на тиждень. Точну кількість годин встановлювали самі школи, бо є різні школи, математичні, гуманітарні, з посиленим вивченням іноземних мов – вони самі, згідно зі своїми преференціями, встановлювали кількість різних уроків.

– Скільки годин відводилося на вивчення російської мови?

– Це також вирішували самі школи, але, згідно з запевненнями Міністерства освіти Татарстану, все було у відповідності з федеральними стандартами.

– Ми знаємо, що формально рішення про скорочення вивчення татарської мови було пов’язане зі скаргами батьків, які не хотіли, щоб їхні діти вивчали татарську мову. Що саме їх не влаштовувало?

– Деяким батькам здавалося, що їхні діти вчать більше татарської мови, ніж російської, і що ця мова їм не потрібна.

– Як ситуація зміниться після того, як у справу викладання татарської мови втрутилася прокуратура Татарстану? Вона, нагадаю, проводила перевірку законності навчання татарській мові після заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що не можна «змушувати дітей вчити мову, яка не є рідною».

Татарська мова залишиться як обов’язковий предмет для учнів 1-9 класів в обсязі 2 години на тиждень через те, що це є одна з державних мов Татарстану

– Сьогодні (8 листопада – ред.) було оголошено, що вдалося досягти домовленості з федеральним Міністерством освіти про те, що татарська мова залишиться як обов’язковий предмет для учнів 1-9 класів в обсязі 2 години на тиждень через те, що це є одна з державних мов Татарстану. Тобто, компроміс полягає у тому, що татарську мову все ж таки всі учні будуть вивчати, хоч і в набагато меншому обсязі.

У середньому скорочення викладання татарської мови відбудеться на 70%

В середньому скорочення викладання татарської мови відбудеться на 70%. Доповнять уроки татарської мови для учнів, які захочуть продовжувати її вивчати, за рахунок уроків «рідної мови». Тобто тут вже родина сама може вибрати, яка мова буде для їхньої дитини рідною. Також школи можуть додати години до вивчення рідного краю, але це все буде залежати від того, як це рішення буде втілюватися у життя.

– Якщо в Татарстані дві мови мали однаковий статус державної мови, то чи це означає, що були школи, де весь освітній процес би вівся татарською мовою, а російська мова вивчалася б як предмет? Мене цікавить, чи стосунки цих мов були симетричними у питанні освіти.

Було запроваджено єдиний державний іспит, який можна складати лише російською мовою. Тому школи і батьки були змушені перейти в освітньому процесі на російську мову

– Вони були, але їх немає вже дуже давно. Їх довелося переформатувати після того, як було запроваджено єдиний державний іспит, який можна складати лише російською мовою. Тому школи і батьки були змушені перейти в освітньому процесі на російську мову, адже, скажімо, математику б дитина вивчила татарською, не змогла б скласти державний іспит російською. На думку експертів, запровадження ЄДІ було першим кроком до згортання національної освіти в Росії. Бо це стосувалося не лише Татарстану, але і Башкортостану, і інших етнічних республік.

Єдине, що залишалося ще до цього року, мабуть, – це початкова освіта татарською мовою. Це були малі сільські школи, де все населення села говорить лише татарською мовою, російської мови така дитина навіть не чула у побуті до приходу до школи. Але ці школи були малі, і їх вирішили закрити через «оптимізацію», їх об’єднали з великим школами, а вони вже всі були російською мовою.

– Це – не перший крок до скорочення національної освіти, що йому передувало?

– Так, ще раніше у 2007 році федеральна влада прибрала з системи освіти національно-культурний компонент, який давав додаткові ресурси для вивчення рідної мови, краю, культури. Ці години прибрали, але школи потрапили у складне становище, бо школи, згідно з вимогам Міністерства освіти Татарстану, мали продовжувати викладати татарську мову, літературу, культуру і самі мали знаходити для цього резерви.

Більше грошей йшло на спорт, ніж на підтримку рідної мови і культури. Підручники були застарілі, як і методи викладання. Не вкладали в кваліфікацію вчителів. Татарська мова виглядала як нецікава і безперспективна

Резервів цих було дуже мало. І на рівні республіки, попри те, що Татарстан є багатою на нафту республікою та однією з найбагатших республік Росії, грошей на викладання татарської мови завжди не вистачало. Більше грошей йшло на спорт, ніж на підтримку рідної мови і культури. Підручники були застарілі, як і методи викладання. Не вкладали в кваліфікацію вчителів. Англійську мову викладали набагато краще, ніж татарську. Татарська мова виглядала як нецікава і безперспективна мова в плані вивчення. Це визнають і самі вчителі. Але про це мовчали всі ці роки, тихо радіючи з того, що якесь вивчення татарської мови все ще було і були відповідні години. Тобто, сподівалися, що самою кількістю годин вдасться якось надолужити якість.​

​– Я думаю, варто пригадати, що наступ на татарську мову розпочався ще раніше, коли на законодавчому рівні було заборонено використання іншого алфавіту, ніж кирилиці для татарської мови. Наскільки це було великим ударом для татар?

У 2002 році Конституційний суд заборонив до використання будь-яку іншу абетку, ніж кирилицю. І це був крок до послаблення татарської мови

– Так, дійсно. У 2002 році Конституційний суд заборонив до використання будь-яку іншу абетку, ніж кирилицю. І це був крок до послаблення татарської мови і до послаблення зав’язків між татарами у Росії та за кордоном. Я нагадаю, що до 1926 року татарська писемність використовувала арабський алфавіт, потім коротко перейшли на латиницю, це тривало лише пару років, після чого в Татарстані було запроваджено кирилицю.

В часи національного відродження, з кінця 1980-х був рух до повернення на латиницю, бо нею користувалася вся татарська діаспора, яка жила і в Фінляндії, і в Америці. Ці татари ніколи російської мови не вивчали, вони мали там свої школи і викладали в них татарську мову, базуючись на латинському алфавіті. Тож в ім’я єдності татар, було вирішено перейти на латиницю. Тривало це дуже довго і поступово. З’явилися перші книжки, підручники, поміняли деякі вивіски на вулицях. Але вже наприкінці 1990-х Татарстану Конституційний суд Російської Федерації заборонив використання латинського алфавіту. Треба сказати, що проти латиниці було багато і самих татар, які виросли в Радянському Союзі, які не знали латиниці і не хотіли її знати.

– А хто вирішуватиме зараз, за якою програмою будуть вчитися діти? Яку мову називати рідною, адже, як я розумію, чимала частина етнічних татар вже є російськомовними, тобто не лише ті росіяни, які живуть в Татарстані, не будуть вивчати татарську мову, але і самі татари?

У 2014 році було ухвалено закон про те, що батьки можуть впливати на навчальний процес. І зараз ми бачимо наслідки дії цього закону, коли навіть етнічні татари відмовляються від своєї мови

– Так, це найсумніше з усього. Бо у 2014 році було ухвалено закон про те, що батьки можуть впливати на навчальний процес, і вони можуть обирати, які мови йому вивчати, які ні. І зараз ми бачимо наслідки дії цього закону, коли навіть етнічні татари відмовляються від своєї мови.

– Якщо все ж таки залишилися татари, які хотіли б навчити свою дитину рідній мові і вони віддають свою дитину до першого класу, то до якої школи вони можуть її віддати, щоб вона вивчила татарську мову в повному обсязі?

– Залишилося буквально з десяток шкіл у Казані, де живе понад мільйон осіб з майже 4-мільйонного населення Татарстану. Кілька таких шкіл є в інших частинах республіки. Загалом в Татарстані татарами себе назвали, відповідно до останнього перепису, менше від половини населення, 48%. У деяких районах, у сільській місцевості ці цифри є вищими. Але для родини, яка хоче виховати свою дитину в татарському дусі, немає великого вибору. Можливо, їм потрібно просто знайти сильну школу, де викладаються добре всі предмети, і російська мова, і англійська, і математика, і фізика. Тож там є більша ймовірність, що добре викладатимуть і татарську мову.

– А якщо дитина з татарської сім’ї, ідучи до школи, не говорить ще російською мовою? Перший клас ця дитина починає якою мовою, російською чи татарською?

Татарських шкіл немає взагалі. Навіть початкових шкіл татарською мовою немає взагалі

– Російською. Татарських шкіл немає взагалі. Навіть початкових шкіл татарською мовою немає взагалі. Єдине, що, може, десь іще між уроками чи після уроків можуть бути якісь вчителі, які будуть з дітьми говорити татарською мовою. Це все. Інших можливостей немає.

– Це вже остаточна крапка в питанні згортання вивчення татарської мови в Татарстані, чи можлива і повна заборона викладання татарської мови для не татар?

Ми не знаємо, чи прокуратура Татарстану не буде продовжувати вимагати повного припинення викладання татарської мови для російськомовних

– Після сьогоднішнього засідання парламенту виступив прес-секретар президента Путіна Дмитро Песков, який сказав, що це не питання Путіна вирішувати, кому і які мови вивчати. Це мають вирішувати міністерства освіти Росії та Татарстану, а також прокуратура. І ця заява пролунала дуже загрозливо, бо ми не знаємо, чи прокуратура Татарстану не буде продовжувати вимагати повного припинення викладання татарської мови для російськомовних. Бо є російськомовні батьки, які вимагали, щоб їхні діти взагалі не вивчали татарську мову, і вони незадоволені тим, що ці 2 обов’язкові уроки на тиждень все ще залишаться.