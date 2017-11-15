Україна – третій центр православ’я після Росії та Ефіопії – Pew Research

Православне християнство зменшується у відсотках до населення світу за 100 років, крім православної спільноти в Ефіопії, яка зростає, повідомляє в своєму дослідженні «Православне християнство в ХХІ сторіччі» американський науковий центр Pew Research.

Частка православних серед християн світу скоротилась із 20% в 1910 році до 12% в 2010-му, в той час як частка католиків зросла з 47 до 50%, а протестантів – з 32 до 38%.

Кількість православних у всьому світові за сто років подвоїлась і складає 260 мільйонів, і тільки в Росії нараховує 100 мільйонів, йдеться в дослідженні.

Тенденції розвитку православ'я дещо відрізнялись від розвитку інших гілок християнства після Першої світової війни. На час розпаду великих європейських імперій усі три основні гілки християнства переважно зосереджувались у Європі. Однак після цього католицтво та протестантизм значно поширилися поза межами континенту, в той час як православ’я залишилось із центром у Центральній та Східній Європі, зазначається в дослідженні.

Наразі 77% православних християн живе в Європі, в той час як тільки 24% католиків і 12% протестантів проживають у Європі.

Ще 14% православних живуть у Ефіопії. Ця кількість зростає, віряни православної церкви в Ефіопії більше залучені до церковного життя, ніж православні Східної Європи.

Більша залученість до церковного життя в неєвропейських країнах є загальною тенденцією. Європейці загалом є менш релігійними, ніж жителі Латинської Америки чи Північної Африки, вказують опитування Pew Research.