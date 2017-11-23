Чорнобильська радіація «наздоганяє» українців через 30 років

У Чернігівському центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення проводять безкоштовне скринінгове обстеження громадян, які на момент аварії на ЧАЕС були дітьми, щойно народились або навіть ще були в лоні матері. Лікарі констатують: через отриману понад тридцять років тому радіацію, сьогодні в Україні збільшується кількість онкологічних захворювань.

Чернігівець Олександр Ключник, на момент Чорнобильської катастрофи, був 12-річним підлітком. На сьогодні чоловік змушений постійно стежити за здоров’ям.

Я добре розумію, яку небезпеку несе радіація. Тому щонайменше раз на рік намагаюсь пройти обстеження.

«Я добре розумію, що відбулось у 86-му році, яку небезпеку несе радіація. Тому щонайменше раз на рік намагаюсь пройти обстеження», – каже Олександр Ключник.

Пропозиція безкоштовно пройти обстеження в спеціалізованому центрі Олександра зацікавила. За віком він якраз підходить.

«Чудова ініціатива. Я знаю, що у них непоганий потенціал в плані техніки, мають прекрасну базу УЗД обстеження», – пояснює Олександр.

Таких, як Олександр Ключник, до центру на безкоштовне обстеження щитоподібної залози цього року прийшло вже дві з половиною тисячі жителів з усієї Чернігівської області. Всі пацієнти на момент аварії на ЧАЕС жили в Україні.

«Відомо, що після Чорнобиля дуже збільшилась кількість такого захворювання, як рак щитоподібної залози. Це обумовлено дією радіоактивного йоду», – пояснює лікар-ендокринолог Олег Осадців.

31 рік після Чорнобиля – рак щитоподібної залози виникає на порядок частіше

«Дослідження статистичні за ці роки – 31 рік після Чорнобиля – показали, що в цих людей виникає ряд захворювань. Перш за все, звичайно, вже доведено, що це захворювання щитоподібної залози. І таке навіть важке захворювання, як рак щитоподібної залози. Він виникає на порядок частіше», – говорить завідувач поліклініки для постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи обласного центру радіаційного захисту та оздоровлення населення Іван Осадців.

Обстеження обов’язкові

Захворювання щитоподібної залози складно виявити без скринінгового дослідження, пояснюють фахівці. Тому в центрі і реалізують проект безкоштовної діагностики. Головне – щоб приходили люди. Чим раніше лікарі виявлять захворювання, тим більше шансів на вдале лікування.

Обстеження обов’язкові, тому що патологія в Україні додається. Після аварії на Чорнобильській АЕС у нас збільшилась кількість хворих.

«Обстеження обов’язкові, тому що патологія в Україні додається. Щитоподібна залоза – кількість додалась. Після аварії на Чорнобильській АЕС у нас збільшилась кількість хворих», – говорить хірург-онколог центру Володимир Чічкань.

У Чернігівському центрі пояснюють: їх проект – це не ноу-хау. Фактично вони реалізують державну програму зі скринінгового обстеження щитоподібної залози, яка мала б стартувати по всій державі ще років п’ять тому. Але тоді, принаймні на Чернігівщині, нічого так і не відбулось.

«Тому ми проаналізували, і керівництво закладу внесло доповнення до статуту нашого закладу, згідно з яким ми беремо на повне бюджетне скринінгове обстеження для початку оцих якраз людей», – розповідає Іван Осадців.

Для того, щоб пройти безкоштовне обстеження у Центрі радіаційного захисту та оздоровлення населення, потрібно із паспортом прийти в реєстратуру. Там отримати талон на ультразвукове дослідження щитоподібної залози, після чого – консультація лікарів.

Вчасна діагностика та правильне лікування – це єдиний поки дієвий спосіб боротьби із негативними наслідками Чорнобильської катастрофи, переконані фахівці.