Верховна Рада цього року Росію агресором не визнає – ранковий ефір Радіо Свобода

Росія в Криму: від резолюції ООН до суду в Гаазі; Депутати знову не готові розглядати закон про реінтеграцію Донбасу; Насильство над майбутнім. Що відбувається в українських сім’ях?

На ці теми говоритимуть ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук і гості студії: експерт із міжнародних відносин Андрій Бузаров, експерт з міжнародних відносин Вадим Хомаха і речниця МЗС України Мар'яна Беца; народний депутат («Самопоміч») Вікторія Войціцька та народний депутат («Блок Петра Порошенка») Валерій Карпунцов; народний депутат («Опозиційний блок») Юрій Павленко і народний депутат («Блок Петра Порошенка») Ірина Суслова.