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01 Січень 2018, Київ 17:47
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 1 січня (карта)
01 Січень 2018, 13:02
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
1
січня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
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