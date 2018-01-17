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Ваша Свобода | Митці-путіністи і загроза безпеці України
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17 Січень 2018, Київ 16:01
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 17 січня (карта)
17 Січень 2018, 13:40
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
1
7 січня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
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