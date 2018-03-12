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Ваша Свобода | Могеріні розпитує Порошенка – що з реформами в Україні?
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12 Березень 2018, Київ 16:00
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 12 березня (карта)
12 Березень 2018, 12:52
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
12 березня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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