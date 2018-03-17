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Суботнє інтерв’ю - Павло Маков, художник, лауреат Шевченківської премії 2018 року
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17 Березень 2018, Київ 18:21
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 17 березня (карта)
17 Березень 2018, 16:51
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
17
березня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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