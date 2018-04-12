Пентагон готовий до військової відповіді на ймовірну хімічну атаку в Сирії, заявив міністр оборони США Джеймс Меттіс. Натомість президент США Дональд Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про військовий удар, він залишається одним із варіантів дій Вашингтона та його союзників. Тим часом російські медіа інформують, що Росія привела в готовність війська протиповітряної оборони та розвідки, а також ударні підрозділи Збройних сил. Видання «Комерсант» повідомило, що Росія розраховує отримати від США координати цілей, по яких планується удар в Сирії, щоб уникнути втрат російських військових. Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що зараз діє спеціальна лінія зв’язку щодо Сирії між військовими відомствами Росії та США. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію аналізують Микола Бєлєсков, заступник директора Інституту світової політики та Петро Бурковський, завідувач відділу розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень.

Ведучий: Віталій Портников