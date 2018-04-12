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12 Квітень 2018, Київ 16:13
Новини | Події

Синоптик: в Україні завтра через антициклон буде сонячно, до 25 градусів тепла

В Україні завтра, 13 квітня, через північний антициклон буде сухо і сонячно.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, найтепліше буде на заході країни, там очікуються 20-25 градусів тепла.

«Загалом завтра вдень +15+22 градуси. На Сумщині, Харківщині, Луганщині – найхолодніше, +11+14 градусів», – написала синоптик на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, у Києві завтра сухо сонячно, температура підвищиться до 18-19 градусів тепла.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну снiголавинну небезпеку (3 рiвень).

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