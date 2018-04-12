Синоптик: в Україні завтра через антициклон буде сонячно, до 25 градусів тепла

В Україні завтра, 13 квітня, через північний антициклон буде сухо і сонячно.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, найтепліше буде на заході країни, там очікуються 20-25 градусів тепла.

«Загалом завтра вдень +15+22 градуси. На Сумщині, Харківщині, Луганщині – найхолодніше, +11+14 градусів», – написала синоптик на своїй сторінці в Facebook.

За її даними, у Києві завтра сухо сонячно, температура підвищиться до 18-19 градусів тепла.

Крім того, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про значну снiголавинну небезпеку (3 рiвень).