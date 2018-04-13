Збройні угруповання «ЛНР» і «ДНР» ігнорують режим «пасхального перемир'я» і за останню добу здійснили 38 обстрілів позицій української армії. Про це повідомили 12 квітня у прес-центрі штабу АТО. На цей раз обійшлося без жертв, але щомісяця в зоні АТО гинуть люди. У березні – 9 осіб. На батьківщині Влада Козченка, який загинув на початку березня у районі Авдіївки, що неподалік окупованого Донецька, побував Володимир Рунець, кореспондент проекту «Настоящее время» (проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).