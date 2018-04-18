Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна сьогодні як ніколи близька до появи власної помісної православної церкви. Він попросив Верховну Раду підтримати звернення до Вселенському патріарха щодо томосу (указ «материнської церкви» щодо надання автономії в управлінні (автокефалії) якійсь частині цієї церкви, фактично визнання статусу – ред.) українській православній помісній церкві. Церковні і політичні аспекти цього питання у програмі «Ваша Свобода» аналізують Сергій Здіорук, провідний науковий співробітник відділу гуманітарної безпеки Національного Інституту стратегічних досліджень; Руслан Халіков, релігієзнавець; Олександр Палій, історик і політичний експерт.

Ведучий: Віталій Портников