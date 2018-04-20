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20 Квітень 2018, Київ 07:24
Новини | Події

Коли ПВК «Вагнер» приведе Росію до нових санкцій США – Ранковий ефір Радіо Свобода

Пашинський готує закон проти ЗМІ

Коли «Вагнер» приведе Росію до нових санкцій США

Telegram Дурова в Росії не працює. Цукерберг наступний

На ці теми говоритимуть ведучий «Ранкової Свободи» Юрій Матвійчук і гості студії: виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк та медіаюрист, виконавчий директор ГО «Платформа прав людини» Олександр Бурмагін; радник міністра оборони України Арчіл Цинцадзе і шеф-редактор сайту «Петро і Мазепа» Віктор Трегубов; президент міжнародного хай-тек холдингу KM Core Євген Уткін, директор Інтернет асоціації України Олександр Федієнко та керівник служби з питань інформаційної безпеки апарату РНБО України Валентин Петров.

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