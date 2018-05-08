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День перемоги. 8 чи 9 травня? | Ранкова Свобода. Частина 3
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08 Травень 2018, Київ 12:36
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 8 травня (карта)
08 Травень 2018, 12:17
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
8 травня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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