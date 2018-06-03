Людмила Вербицька: «Нам допомагають словацькі політики, благодійники, громадські активісти»

Київ – За даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), збройний конфлікт на Донбасі вплинув на життя більш як півмільйона дітей. Таким дітям необхідна реабілітація, відпочинок, психологічна підтримка. Таку допомогу дітям Донбасу та дітям із родин захисників України надають, серед інших, українські та закордонні благодійні фонди, громадські і волонтерські організації. Серед них – активісти «Українсько-словацької ініціативи», яку створено понад 4 роки тому з центром у Братиславі. Про це Радіо Свобода розповідає засновниця і голова правління «Українсько-словацької ініціативи» Людмила Вербицька​.

– Наш проект гуманітарної допомоги включає не лише оздоровлення і відпочинок дітей зі східних областей України та дітей із родин оборонців України, – ми також привозимо на лікування та реабілітацію поранених українських бійців, збираємо і передаємо гуманітарну допомогу на Донбас.

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Для дітей готуємо, сказати б, активний відпочинок та пізнавальну програму, яка включає мандрівки Словаччиною, зустрічі зі словацькими митцями, спортивні змагання. Так, українські діти під час відвідин Братислави мали зустрічі із словацькими парламентарями та екскурсію по будівлі парламенту Словаччини; дітлахи також поспілкувалися з колективом Національного театру балету.

– Скільки груп дітей із України відвідали Словаччину за підтримки «Українсько-словацької ініціативи»?

– У 2014–2017 роках ми реалізували 7 програм, тобто до нас на відпочинок приїздили сім груп дітей, у цілому це понад двісті осіб за весь цей період. Якби ви спитали, що діткам подобається найбільше, то я б сказала, що багатьом до душі припали мандрівки туристичними маршрутами Малих Карпат, екскурсії до Братислави тощо. «Українсько-словацька ініціатива» також зробила для кількох груп мандрівки до Австрії – діти неймовірно раділи відвідинам справжньої майстерні шоколаду.

– Це волонтерські проекти і якщо так, хто надає фінансову підтримку?

– Так, наші активісти працюють безоплатно, як волонтери. Фінансування здійснюють місцеві благодійники – партнером проекту «Оздоровлення дітей із зони війни» виступила Народна рада Словаччини, нам допомагають інші організації. Нам допомагають також словацькі політики, благодійники, громадські активісти.

– Які ще напрямки діяльності, або ж програми, здійснює «Українсько-словацька ініціатива»?

– Ми провели «Літню школу» для студентів із різних областей України, з ними зустрілись і спілкувались словацькі інтелектуали. Наша організація є співзасновником платформи боротьби з російською пропагандою, яка об’єднує словацьких і чеських експертів, політиків і громадських діячів. Також проводимо публічні заходи на підтримку України – наприклад, це можуть бути виступи українських експертів на безпекових форумах, участь українців у мистецьких виставках або зустрічі українських письменників зі своїми словацькими читачами тощо. Цей напрямок, сказати б, покликаний, по-перше, зміцнити українсько-словацькі стосунки, а по-друге, сформувати позитивний імідж України в Європі.