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27 Червень 2018, Київ 16:02
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 27 червня (карта)
27 Червень 2018, 14:22
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
27 червня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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