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01 Липень 2018, Київ 14:37
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Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 1 липня (карта)
01 Липень 2018, 13:29
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
1 липня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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