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20 Липень 2018, Київ 13:29
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 20 липня (карта)
20 Липень 2018, 12:55
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
20 липня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
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