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27 Жовтень 2018, Київ 10:23
#Точно

200 тисяч гривень зарплати отримав начальник центрального теруправління Нацгвардії

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