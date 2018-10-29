TI: у світі є небезпечна тенденція до нападів на активістів, і Україна – жахливий приклад

Секретаріат громадської організації Transparency International закликає українську владу швидко вжити заходів, щоб притягнути до відповідальності всіх, хто стоїть за нападами на громадських активістів.

«У всьому світі спостерігається небезпечна тенденція до залякування й нападів на громадянське суспільство, і Україна – жахливий приклад цього явища», – заявила голова правління Transparency International Делія Феррейра Рубіо.

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Вона зазначила, що розслідування відносно атак на активістів та топ-корупціонерів і надалі залишатиметься в центрі уваги глобальної антикорупційної мережі Transparency International.

«Вважаємо, що партнери України з числа міжнародних організацій та урядів країн мали б загострити увагу української влади на відсутності поступу в цій сфері. Закликаємо керівництво України вжити рішучих заходів, які б суттєво змінили ситуацію», – додала Рубіо.

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За даними правозахисників з «Коаліції на захист громадянського суспільства», від початку цього року в Україні зафіксовано понад 50 нападів на активістів.