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23 Листопад 2018, Київ 23:11
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 листопада (карта)
23 Листопад 2018, 22:50
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
2
3 листопада
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 23 листопада (карта)
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