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16 Лютий 2019, Київ 16:08
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 16 лютого (карта)
16 Лютий 2019, 14:41
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
16
лютого
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
1
Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 16 лютого (карта)
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