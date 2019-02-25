Мовне питання і кандидати на посаду президента України (аналіз програм)

(Рубрика «Точка зору»)

Більшість кандидатів на посаду президента представляють у своїх програмах стратегії економічних змін, подолання корупції, способи використання ринку землі, питання вступу до НАТО і ЄС. Всі обіцяють, хоча й різними шляхами, припинити війну на Донбасі й повернути окуповані території до складу України.

Що ж до проблем мовної політики та стратегій її провадження у двомовному соціумі, то чимало претендентів на президентську посаду оминули їх мовчанкою.

Як відомо, виборчі кампанії до 2014 року характеризувались поділом політичних сил на два табори – захисників проукраїнського, державницького напряму мовної політики і прихильників надання російській мові статусу другої державної або на всій території країни, або в регіонах її найбільшого поширення.

У зв’язку з цим цікаво простежити за програмами тих кандидатів, які включили до них проблеми мовного регулювання, як змінилось протистояння на мовному ґрунті між різними політичними групами після Революції гідності і розв’язаної Росією війни з нашою країною.

Політику захисту української мови як єдиної державної проголошує чинний президент. Петро Порошенко заявляє, що він і його політсила продовжать такий напрям мовно-культурної політики в разі його обрання на другий термін: «Ми захищаємо свою мову, вкладаємо кошти у підтримку української культури… Продовжимо політику підтримки української мови як єдиної державної. Розширимо підтримку культурних проектів – кіно, музики, книги та інших напрямів. Буде підтримано розвиток місцевих закладів культури, які стануть сучасними центрами розвитку громад».

​Таким чином, програмний документ Петра Порошенка, а також його визначальна роль в отриманні томосу про автокефалію Української церкви та низка акцій на підтримку української культури засвідчують еволюцію його позиції від толерування двомовного розвитку країни на початку президентства до нинішньої україноцентричної позиції.​

​Програма мовної політики Юлії Тимошенко як продовження асиміляційних практик Партії регіонів

Іншу стратегію мовного планування задекларувала головна конкурентка чинного президента на виборчих перегонах. Мовну політику Юлії Тимошенко в разі її перемоги визначатимуть такі настанови: «Зберегти статус української мови як єдиної державної. Гарантувати російській мові, іншим мовам національних меншин офіційний статус у регіонах, де за це виступає переважна більшість громадян».

Зазначене формулювання містить, однак, внутрішню суперечність. Річ у тім, що поняття «офіційна мова» у правовому сенсі тотожне поняттю «державна мова». Саме таким терміном у законодавстві багатьох країн називають мову, яка виконує функції державної. Отже, проголошення російської мови офіційною статусно зрівняє її з українською, тобто вона стане другою державною.

Таким чином, у передвиборчій програмі Юлії Тимошенко задекларовано повернення до практики збереження і зміцнення домінантних позицій російської мови на значній частині української території, що в разі її перемоги на виборах означатиме продовження мовної політики колишньої Партії регіонів на чолі з Віктором Януковичем. Аналогічний принцип законодавчого забезпечення русифікації запровадив тоді сумнозвісний Закон «Про засади державної мовної політики» Сергія Ківалова і Вадима Колесніченка.

Це засвідчує і факт майже повного збігу запланованої мовної політики Юлії Тимошенко із програмою представника «Опоблоку» Олександра Вілкула, у відповідній частині якої зазначено: «Державна мова – українська. Обласні ради можуть запроваджувати в області другу офіційну мову». Наступна теза Вілкула про «автономію регіонів у гуманітарній, культурній і мовній політиці» виразно орієнтована на розкол країни на мовно-культурному ґрунті, що впродовж усіх років незалежності України було головним завданням проросійських політичних груп і що стає особливо небезпечним у сучасній ситуації збройної агресії Росії.

​Міф про 135 народностей в Україні

У зв’язку з проблемами національних меншин та їхніх мовно-культурних прав, із приводу яких у нашому політичному житті постійно точаться суперечки, варто звернути увагу на одну часто повторювану тезу, що давно мала б бути вилучена з публічної риторики через її очевидну хибність. Йдеться про твердження щодо багатокультурності українського простору і великої кількості національних меншин, або народностей, в Україні.

Теза про багатокультурність України присутня в програмах деяких кандидатів, зокрема в Інни Богословської, яка проголошує: «Культуру України визначають її коріння та 135 народностей, які проживають в Україні. Багатокультурність – це ресурс для побудови спільного щасливого майбутнього».

Проте заявлений ресурс «спільного щасливого майбутнього» більш ніж сумнівний. Джерелом появи 135 народностей, або національних меншин, як про це часом говорять наші малограмотні журналісти, є перелік національних меншин усього колишнього Радянського Союзу, який не може стосуватися сучасної України.

Це давно вже роз’яснив харківський етнолог Володимир Скляр. Річ у тім, що всеукраїнський перепис 2001 року було проведено за стандартами загальнорадянського перепису 1989 року. Тоді до УРСР застосували загальний перелік етносів, що проживали на всій території Радянського Союзу. Саме цей перелік нараховував близько 130 етносів. Відповідно в УРСР фіксували, приміром, 10 нивхів, 19 орочів, 35 тувинців, 13 абазинів і представників багатьох інших етнічних груп Радянського Союзу, кількість яких в Україні часом не становила навіть 100 осіб.

У всеукраїнському переписі 2001 року зберегли загальнорадянський перелік 1989 року, лише до 128 назв у ньому додали ще чотири: шведів, турків-месхетинців, канадців і чилійців. Але абсолютна їх більшість не може мати статусу національних меншин. Це лише представники окремих етносів, переважна частина яких є мігрантами радянської доби.

​Реальна кількість національних меншин і частка їхніх мов в українському просторі

До міжнародних критеріїв визначення статусу національної меншини належать чисельність етносу, що забезпечує його самовідтворення, час його перебування на території країни і тип розселення. Згідно з цими критеріями, лише 17 етносів, які проживають в Україні, можна віднести до національних меншин. Тож розтиражований міф про 130 етносів України не відповідає реаліям її етнічного складу.

Слід врахувати і той факт, що в радянський період значного зросійщення зазнали не лише українці, а й представники національних меншин, тож частка їхніх мов в українському просторі невелика. Згідно із всеукраїнським соціолінгвістичним опитуванням, проведеним у лютому 2017 року в рамках міжнародного проекту, іншу мову, ніж українська або російська, вважають рідною лише 0,8% населення, а користується такою своєю мовою ще менше носіїв – 0,4%.

Тож постколоніальну мовну ситуацію України визначає передусім конкуренція двох мов – української як мови етносу, якому належить ключова роль в утворенні Української держави, і російської як мови, нав’язаної Російською імперією в період належності України до її складу.

Відтак головним завданням мовної політики лишається дерусифікація країни. Надзвичайно важливим у цьому плані є очікуване ухвалення у Верховній Раді в другому читанні закону 5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної».

Слід зазначити, що україноцентрична позиція у сфері мовно-культурної політики представлена не лише у передвиборчій програмі П. Порошенка, а й у програмах інших кандидатів – Анатолія Гриценка, Віктора Кривенка, Руслана Кошулинського, Андрія Новака, Юрія Кармазіна і деяких інших.

Лариса Масенко – доктор філологічних наук, професор Національного університету «Києво-Могилянська академія»

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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