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Ваша Свобода | Порошенко і Зеленський: хто кращий головнокомандувач?
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10 Квітень 2019, Київ 15:47
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 10 квітня – карта
10 Квітень 2019, 14:55
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
10 квітня
2018 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
2
Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 10 квітня – карта
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