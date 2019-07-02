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02 Липень 2019, Київ 20:40
Донбас.Реалії

Почему в Мариуполе заговорили об отводе войск? (рос.)

Участники митинга помимо письменного обращения записали видеообращение к президенту Украины, главе миссии ОБСЕ и начальнику Генштаба ВСУ

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Около 50 жителей Мариуполя, городских активистов, волонтеров и военных 1 июля провели акцию «МариупольНеЗдамо!» под стенами главного офиса СММ ОБСЕ в Мариуполе: написали обращение к президенту, начальнику Генштаба и главе миссии ОБСЕ в Украине с требованием разъяснить предстоящую демилитаризацию под Мариуполем. Однако, об отводе украинских войск в этом районе командование не сообщало. Такие планы существовали в 2015 году. Откуда взялась паника?

Волна негодования и беспокойства за безопасность города прокатилась по Мариуполю. Причиной стало сообщение заместителя командующего ООС генерал-майора Богдана Бондаря о демилитаризации участка фронта в Мариупольском направлении в комментариях фонду «Вернись живым». Однако, об отводе войск с украинской стороны Бондарь в интервью не говорил: согласно минским договоренностям, речь шла о создании участка, свободного от тяжелого вооружения и техники, на неподконтрольной территории.

«Это – юг, направление Мариуполя. На той территории, которая временно не контролируется Украиной. И эта территория ограничена четырьмя населенными пунктами, среди которых Новоазовск. Демилитаризация может касаться пока только этого района», – сказал заместитель командующего ООС генерал-майор Богдан Бондарь.

В социальных сетях и в местных СМИ стали писать об отходе ВСУ от линии разграничения.

«Может мы напрасно волнуемся?»

Началось все с отвода вооружения в Станице Луганской. Волонтеры, активисты, военные в своих группах в социальных сетях начали обсуждать этот процесс, в результате чего возникли вопросы по ситуации в Мариупольском направлении.

Мы уже пережили несколько таких ситуаций, когда говорили одно, получалось совсем другое
Дмитрий Шурда

Реакция была обусловлена страхом, непониманием деталей и хоть каких-то подробностей происходящего, ну и использованием термина «демилитаризация» – что в него входит? Будет ли отведена только тяжелая техника или отведены полностью все войска; касается это только неподконтрольной территории или границы зоны, свободной от тяжелой техники и военных, будет проходить в черте Мариуполя; достигнута ли обоюдная договоренность об отводе вооружения или Украина должна выполнить условия в одностороннем порядке; каков будет уровень безопасности Мариуполя, если миссия ОБСЕ, которой поручено патрулирование обозначенной зоны и может только наблюдать за происходящим, зачастую сама подвергается нападению со стороны незаконных военных формирований – все это вызвало опасение жителей.

Митинг, по словам организаторов, стал превентивной мерой против возможных скрытых намерений ВСУ и правительства.

«Моя цель – получить правдивую и конкретную информацию, что будет происходить. Насколько это серьезно, опасно или нет. Мы уже пережили несколько таких ситуаций, когда говорили одно, получалось совсем другое», – говорит участник митинга Дмитрий Шурда.

Дмитрий Шурда
Дмитрий Шурда
Может, мы напрасно волнуемся, но необходимо знать подробности
Роман Амелякин

«С 2014 года мы очень трепетно относимся ко всем движениям, разведениям. У нас есть печальный опыт обстрела «Восточного», есть печальный опыт врага на пороге нашего города, поэтому мы переживаем. Мы бы собрались и под стенами администрации президента и под Генеральным штабом, но в Мариуполе есть только представительство ОБСЕ. Может, мы напрасно волнуемся, но необходимо знать подробности», – комментирует Роман Амелякин.

Роман Амелякин
Роман Амелякин

«Мы хотим обнародования условий или отведения войск, или отведения только тяжелого вооружения. Лично я очень переживаю. Было много событий в городе, которые заставляют волноваться», – говорит Елена Золотарева.

Руководителю миссии ОБСЕ в восточном регионе Джеймсу Магро было передано обращение, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому, а также главам миссии ОБСЕ в Украине Артурулу Апакануи и Генерального штаба ВСУ Роману Хомчаку.

Участники митинга подписывают обращение к президенту Украины, главе миссии ОБСЕ и начальнику Генштаба ВСУ
Участники митинга подписывают обращение к президенту Украины, главе миссии ОБСЕ и начальнику Генштаба ВСУ

Главный редактор информационного агентства «Новости Донбасса» Алексей Мацука, который следит за ходом минских переговоров с самого начала, говорит, что демилитаризация участка – идея не новая, ей, как минимум, три года.

Отведение тяжелого вооружения – один из способов урегулирования ситуации, других, к сожалению, нет. Но важно понимать – отвод вооружений не гарантирует остановку войны
Алексей Мацука

«В ходе минских переговоров еще в 2016 году обсуждались вопросы создания зон безопасности. Одним из этапов создания этих зон должен стать отвод тяжелого вооружения на безопасное расстояние. Речь об отведении или выводе войск не шла, только о тяжелом вооружении. То, что сейчас поднимается волна протестов, это все страшилки. Отведение тяжелого вооружения – один из способов урегулирования ситуации, других, к сожалению, нет. Наверняка у военных есть план на случай обострения ситуации, но контроль за такими зонами будет осуществлять миссия ОБСЕ, эффективность которой показало недавнее отведение в Станице Луганской. Но важно понимать – отвод вооружений не гарантирует остановку войны», – сказал Алексей Мацука.

Конкретного ответа от представителя миссии ОБСЕ в восточном регионе Джеймса Магро не прозвучало. Он лишь принял обращение граждан с обещанием передать его главе миссии в Украине и заверил, что до жителей города будет доведена официальная позиция ОБСЕ.

Руководитель восточного подразделения ОБСЕ Джеймс Магро
Руководитель восточного подразделения ОБСЕ Джеймс Магро

Радио Донбасс.Реалии предложило штабу ООС рассказать подробнее, что подразумевается под демилитаризацией в районе Мариуполя и ждет спикера в нашей студии.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите)

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