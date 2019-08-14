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14 Серпень 2019, Київ 16:06
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 14 серпня – карта
14 Серпень 2019, 14:43
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
1
4 серпня
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 14 серпня – карта
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