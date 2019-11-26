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26 листопада 2019, Київ 15:18
Війна на Донбасі
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 26 листопада – карта
26 листопада 2019, 13:52
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
26 листопада
2019 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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Мапа українською мовою
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Мапа англійською мовою
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 26 листопада – карта
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