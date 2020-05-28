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28 травня 2020, Київ 08:22
Суспільство

Ніхто не розуміє Закарпаття. Про особливості регіону

Замок Паланок (Мукачівський замок) у закарпатському місті Мукачеві. Унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури, з поєднанням різних стилів. Одна з найцінніших історичних і воєнно-архітектурних пам’яток Закарпаття XIV–XVII століть

(Рубрика «Точка зору»)

Так склалось, що Закарпаття з’являється в загальноукраїнських медіа-колах переважно з двох причин: контрабанда і конфлікт з Угорщиною. Якщо історії про тунелі у городі, через які у Словаччину передають цигарки, не впливають загалом на політичні та соціальні процеси, то «угорське питання» відіграє неабияку роль у позиціях України на міжнародній арені. Але проблема в тому, що Закарпаття як регіон набагато значиміший і набагато складніший, ніж ці дві питання. В Україні мало хто це розуміє і це велика проблема.

Географічний центр Європи в селі Ділове Рахівського району Закарпатської області
Географічний центр Європи в селі Ділове Рахівського району Закарпатської області

Географія

Складнощі починаються з географії. Дивлячись на мапу України відразу стає зрозуміло, що Закарпаття розташоване на заході. Цей факт дозволяє багатьом відносити цей регіон до соціокультурного поля «Західної України», ставлячи область в історичному аспекті поряд із сусідньою Галичиною. Але це неправильно, до 1945 року Закарпаття було під управлінням відмінних від Галичини сил.

Хоч і Львів, і Ужгород до 1918 року перебували в одній імперії, місто Лева підпорядковувалось Австрійській короні, а Ужгород Угорській. Історія звела два регіони в тому ж 1918-му у складі ЗУНР, але цей союз проіснував недовго. Вже у 1919 році Закарпаття стало частиною Чехословаччини, а Галичина Другої Польської Республіки. Друга світова війна об’єднала знову ці частини – в УРСР, але їхня історична доля є абсолютно різною і це треба чітко розуміти, аналізуючи сьогодення Закарпаття.

Прапори біля пам’ятника Тарасу Шевченку під час Маршу національної єдності до Дня захисника України. Ужгород, 14 жовтня 2017 року
Прапори біля пам’ятника Тарасу Шевченку під час Маршу національної єдності до Дня захисника України. Ужгород, 14 жовтня 2017 року

Демографія

Закарпаття – мультинаціональний регіон. На жаль, цей факт не зовсім розуміється ні жителями інших областей України, ні владою у Києві. Регіон зазвичай представляється таким собі полем невеличкої геополітичної війни між Україною та Угорщиною під оркестр Росії. Але це зовсім невірна інтерпретація Закарпаття.

Мультикультурність тут – це норма. За даними Всеукраїнського перепису населення, можна побачити національне різноманіття: 80% населення регіону становлять українці, другою найбільшою групою є угорці 12,1%, також проживають румуни (2,6%), росіяни (2,5%), роми (1,1%), словаки (0,5%) і німці (0,3%). Фактично, Закарпаття є одним із небагатьох місць у Європі, де, незважаючи на жахливу історію переселень, воєн, расизму та націоналізму, збереглася мультикультурність в її мирному вигляді. І вбачається доцільним розвивати область у саме такому ключі. Закарпаття – це Європа в її чистому вимірі, де переплітаються культури і розмиваються кордони. Україна має це плекати і захищати.

Музиканти Заслуженого академічного Закарпатського народного хору під час «Молитви за Україну», приуроченої до Дня Незалежності України. Ужгород, 24 серпня 2019 року
Музиканти Заслуженого академічного Закарпатського народного хору під час «Молитви за Україну», приуроченої до Дня Незалежності України. Ужгород, 24 серпня 2019 року

Натомість, з аналізу того, що зарубіжні сили, такі як Угорщина та Росія легко маніпулюють політичними процесами в регіоні, використовуючи для цього меншини, можна зробити висновок, що Закарпаття часто залишається «самим по собі». Таким собі незрозумілим придатком, специфіку якого не розуміють, часто ігнорують і реагують на виклики лише, коли щось відбувається. Так не має бути в регіоні, який є надзвичайно важливим геополітично, зважаючи на агресію Росії і крайній правий вектор політики Віктора Орбана в Угорщині.

Економіка

Звичайно, угорська і російська загрози є реальними і небезпечними, але дуже рідко згадується про загрозу іншу, економічну. А ситуація, насправді, катастрофічна. Регіон, який межує з чотирма країнами ЄС, із однією з найбільших кількостей туристичних об’єктів в Україні, з поєднанням родючих земель низини і мальовничих гір, фактично живе у злиднях.

Щоб це побачити, варто просто скористатись місцевими розбитими дорогами, проїхати економічно відсталими провінційними містечками, пройтись пустими селами, які перебувають при смерті.

Представники інвестиційних кіл Закарпатської області під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, село Соломоново (Ужгородський район, Закарпатська область ), 11 травня 2018 року
Представники інвестиційних кіл Закарпатської області під час зустрічі з прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом, село Соломоново (Ужгородський район, Закарпатська область ), 11 травня 2018 року

Економічна катастрофа є першочерговою загрозою Закарпаття, а не націоналістичні потуги маргіналізованої Угорщини чи фінансування Росією русинських партій. І ця катастрофа є дуже родючим ґрунтом для розпалювання ворожнечі і маніпуляції злиденним населенням.

Прапори біля пам’ятника Тарасу Шевченку під час Маршу національної єдності до Дня захисника України. Ужгород, 14 жовтня 2017 року
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Закарпаття: яким є втручання з боку Угорщини та Росії

Економічні новини з регіону зазвичай читаються як такі собі хроніки занепаду. Закарпаття сьогодення – це край, де майже чверть населення перебуває на заробітках за кордоном, де фіксуються найстрімкіші темпи падіння промисловості, де з року в рік занепадає традиційне для регіону вівчарство, де незаконна вирубка лісу – це окремий вид підприємницької діяльності, а туристичний сектор перебуває на примітивному пострадянському рівні початку 90-х. І це все в області, яка за всіма показниками мала б бути однією з найуспішніших на терені України.

Ніхто не розуміє Закарпаття. Але варто звернути на нього увагу і спробувати проаналізувати, що насправді відбувається в регіоні. Поки не стане занадто пізно.

Павло Федикович – позаштатний журналіст CNN, BBC, The Independent, The Irish Times та проєктів Ради Європи

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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