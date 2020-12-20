Усе нові країни переривають сполучення з Британією через новий штам коронавірусу

Усе нові країни переривають сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу, який вирізняється особливо швидким поширенням. Тим часом цей штам виявляють і в інших країнах по всій Земній кулі.

Протягом 20 грудня про рішення обмежити пересування людей із Британії, а в деяких випадках і до неї, оголосили, зокрема, Нідерланди, Бельгія, Італія, Німеччина, Італія, Франція, Болгарія, Чехія, Австрія, Латвія, Литва, Естонія, Румунія, Швейцарія, Швеція, а поза межами Європи – Саудівська Аравія й Іран.

Цей список продовжує розширюватися. Деякі країни припиняють сполучення тим часом на 24 чи на 48 годин, інші на невизначений термін – поки не стане яснішою ситуація з новим штамом.

Тим часом Нідерланди й Італія з’ясували, що цей штам уже був у цих країнах кілька тижнів тому.

Про зараження цим штамом повідомили і з Данії і такої віддаленої країни, як Австралія.

Тим часом про схожу мутацію повідомили в Південній Африці – там вона теж викликала спалах захворюваності.

Цей варіант нового коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає захворювання COVID-19, на 70 відсотків більш заразний, ніж відомі досі форми, хоча наразі немає свідчень, щоб він викликав тяжчий перебіг захворювання чи спричиняв більшу смертність. Також немає даних, щоб він міг виявитися стійким до вакцин, які запроваджують нині.

У Британії про цю мутацію, відому як N501 і виявлену на півдні Англії, повідомили ще 14 грудня. 19 грудня прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон оголосив запровадження суворих карантинних обмежень у Лондоні й інших регіонах Англії, де цей вірус поширений найбільше. Зокрема, як повідомляють, у Лондоні цей штам уже спричиняє 60 відсотків від усіх випадків COVID-19.

Але в країні визнають, що ці обмеження запровадили запізно. Як заявив 20 грудня міністр охорони здоров’я Великої Британії Матт Ганкок, цей новий штам «вийшов із-під контролю».

Протягом 20 грудня в країні зафіксували майже 36 тисяч нових підтверджених випадків захворювання – майже вдвічі більше, ніж виявляли за день іще тиждень тому.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявляє, що перебуває в тісному контакті з британськими охоронцями здоров’я з приводу цієї мутації.

За час пандемії, за даними Університету Джонза Гопкінза у США, у світі було зафіксовано на цей час майже 76 мільйонів 700 тисяч випадків захворювання, з них майже 1 мільйон 700 тисяч померли, майже 43 мільйони 200 тисяч уже видужали.