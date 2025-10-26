Внаслідок удару РФ по Кривому Рогу пошкоджене підприємство, постраждала людина – мер

У неділю, 26 жовтня, сили РФ атакували Кривий Ріг, повідомив міський голова Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Місто було атаковане КАБом, який знищило ППО. Від уламків постраждало промислове підприємство. Пожежа вже загашена», – розповів Вілкул.

Він також зазначив, що одна людина постраждала.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.







