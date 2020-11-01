«Агов, тут є діти?»

За даними Міністерства соціальної політики, на кінець 2019 року в Україні було майже 70 тисяч дітей-сиріт та дітей, чиї рідні позбавлені батьківських прав. Щоб усі вони мали шанс соціалізуватися і рости у родині, до 2026-го країна має завершити реформу інтернатних закладів, суттю якої є закриття старих установ і відкриття натомість нових дитячих будинків сімейного типу.

Втім, є регіони, де сирітство та відсутність батьківської турботи – далеко не єдина проблема. На Донбасі сьомий рік тривають бойові дії, і діти тут на рівні з дорослими страждають від посттравматичного стресового розладу, замикаються у собі через відсутність вибору і гинуть під кулями та мінами.

За інформацією Дитячого фонду ООН (UNICEF), станом на грудень 2019-го 430 тисяч дітей живуть у прифронтовій зоні Донбасу та вздовж лінії зіткнення. У 2014-2019 роках, як зазначають у UNICEF, у результаті бойових дій на сході України загинули або зазнали поранень 172 дитини. Найменшій з них дівчинці ледь виповнився рік.

Втім, на тлі вибухів і болю у дітей Донбасу є й хороше. Колись захоплені збройними формуваннями школи відкривають інклюзивні класи і борються за кожного зі своїх учнів. У прифронтових містах неповнолітнім допомагають перемагати травму війни. Чужі люди стають малюкам, які ростуть посеред бойових дій, ближчими за рідних батьків. А поруч із цим батько-шахтар власним прикладом доводить, що, за бажання, навіть на передовій можна самотужки виховувати п’ятьох дітей.