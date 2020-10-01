Бойові стоматологи

– Тобто щось таке, чого не може бути на інших радіостанціях?

– Я думаю, що більшої частини нашої музики немає на українських радіостанціях, тому що вона часто неформатна й ідеологічно заангажована, ми цього не соромимось. Якщо це проукраїнська позиція, то мені здається, на «Тризуб FM» такі пісні мають бути. Це радіо слухають наші військові, і вони мають слухати щось таке, що б їх мотивувало.

– Яка роль вашої радіостанції сьогодні – для Карлівки, для зони ООС, для Донбасу, для людей, що живуть тут?

– Я б говорив не окремо про цю радіостанцію, а про важливість інформаційної політики та інформаційної присутності України на лінії зіткнення. Тому що, як це не дивно, але на сьомому році війни Україна просто фатально програє цю війну, фатально ми поступаємось своїм інформаційним простором на користь агресора. Навіть нашу частоту час від часу займає «Радіо Шансон». Іноді ми туди потрапляємо, іноді вони нас вибивають. І це якраз та річ, яку неможливо реалізувати без підтримки держави. Це те, що має бути частиною інформаційної політики України. Якщо держава не присутня на своїй території, тоді їй не слід нарікати на своїх громадян, які користуються інформаційними ресурсами сусідньої держави.

– А яка інформаційна політика буде працювати, як ви вважаєте?

– Це складне питання. Мені здається, що передусім слід вилучити можливість сприймати інформацію, яка спрямована проти твоєї країни. Це ненормально, коли в Україні можна побачити кремлівські канали. Це питання не цензури, а безпеки. Якщо людина дивиться ОРТ чи НТВ, навряд чи ви зможете її в чомусь переконати. Йдеться про те, щоб Донбас був невід’ємною складовою єдиного інформаційного поля. А вже наступне питання – це саме це поле.

В багатьох випадках не йдеться про те, що люди, котрі тут живуть, мають антиукраїнську позицію. В дуже багатьох випадках людина просто не робить вибір – просто тисне кнопку, і що їй показують, те й дивиться. І якщо на цій кнопці буде український канал, це в будь-якому разі буде краще. Те саме стосується і Youtube. Дуже часто споживачі просто не переходять на той рівень, коли вони роблять вибір. Очевидно, що ситуацію можна і треба міняти на користь країни. Якщо Україна хоче мати якесь майбутнє.