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12 жовтня 2020, Київ 20:40
Інфографіка

Десятиліттями при владі. І цей відлік триває (інфографіка)

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