Колючий дріт і табори для біженців: чим живе Угорщина після міграційної кризи

Сині металічні контейнери, в яких живуть люди. Постійно – 50-60 «шукачів притулку». Щодня прибуває хтось новий, а когось - відпускають. Це кордон Угорщини та Сербії, село Рузке, де у 2015 році облаштували «транзитну зону» для біженців із Сирії, Афганістану та Іраку, які масово перетинали угорський кордон з бажанням потрапити до Західної Європи.

Прилаштовані під житло контейнери, які скоріше нагадують в’язницю, стоять рядами всередині обнесених колючим дротом транзитних зон. У них живуть люди, які очікують на рішення Угорщини: надасть вона їм дозвіл на перебування в країні чи депортує.

У 2015 році, після того, як із боку Сербії до Угорщини прибували тисячі шукачів притулку, уздовж кордону виріс паркан, довжиною у 175 кілометрів.