Життя після Афганістану

Україна прийняла близько 5000 біженців з Афганістану. Більше того, Головне управління розвідки навіть організувало спецоперацію, під час якої українські розвідники вийшли до міста, щоб супроводжувати людей. Біженці з Афганістану в Україну прибували і раніше. Загалом афганці були серед трьох найчисленніших груп і становлять третину від загальної кількості біженців. Зараз у країні їх проживає близько 5000, трохи менше від половини – нелегально. Чому їм так важко отримати громадянство? Та які умови запропонували в Україні?