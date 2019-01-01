«Ворожі дії Параджанова були припинені»

«З 1964 року до теперішнього часу на кіностудії ім. Довженка Параджановим не створено жодного фільму», – повідомляли КДБшники в 1971 році. Але не уточнювали, що після «Тіней» режисерові, який потрапив в опалу, просто не давали працювати в Україні – чиновники згортали розпочаті ним проекти. А ось у Вірменії йому дихалося трохи легше – там він зняв картину «Саят-Нова» («Колір граната»).

У грудні 1973 року режисера, який приїхав до Києва до хворого сина, заарештували. Звинуватили його не в «антирадянщині», яку ретельно фіксували кілька років, а в мужолозтві. Параджанов дійсно був бісексуалом. Режисера підозрювали за кількома статтями, але у вироку залишилися два звинувачення: мужолозтво (в тому числі із застосуванням насильства) і поширення порнографії (порножурнал і карти, показані знайомим).

У чекістських документах подробиці відсутні – формально КДБ не міг втручатися в розслідування, бо справи за цими статтями КК УРСР вела міліція.

Дивним виглядає те, що КДБ не згадує про гомосексуальні відносини Параджанова – при тому, як детально змальовує приватне життя режисера. У довідках чомусь немає ні слова і про першу судимість – у далекому 1948 році все за те ж мужолозтво. Серед присвячених Параджанову повідомлень КДБ є два моменти, які наштовхують на думку про те, що без участі спецслужби в кримінальному переслідуванні все ж не обійшлося.

По-перше, в грудні 1973 року (арешт уже стався, але в документі про нього нема ні слова) КДБ інформує голову Компартії України Володимира Щербицького про скарги Параджанова комусь із знайомих на «розбещену» київську школу, в якій навчався його син. Далі додається довідка про ту саму школу – те, про що говорив режисер, привернуло увагу КДБ. Але тут важливо інше: схоже, що вже в листопаді за ним спостерігали, оперативним шляхом фіксуючи зміст його приватних розмов. Зовсім скоро в міліцію надійшов донос на «розпусника і педераста Параджанова Сергія». У лічені дні міліція знайшла підтвердження викладеним фактам і порушила справу.