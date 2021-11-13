Чому кримчанка відмовилась виступати за Росію і обрала Болгарію?

Чому на конкурси краси не беруть дівчат з Криму? І як сталося, що кримчанка представляла Болгарію, а не Росію на конкурсі краси. Юлія Павлікова з Керчі стала фіналісткою конкурсу «Міс Земля-2021», що відбудеться на Філіппінах. Кримчанка в топ-сотні найвродливіших дівчат планети. Крим.Реалії записали ексклюзивне інтерв’ю з Юлією і поговорили з нею не лише про красу. Чому вирішила представляти саме Болгарію на конкурсі краси, а не Росію? Чи заважає її кар’єрі міжнародний статус окупованого Криму? Що вона думає про події 2014-го року на півострові і як змінився Крим? Чи знає українську мову і чому не вакцинується?