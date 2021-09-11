Розправа над членами Меджлісу кримськотатарського народу в Криму – так нову хвилю затримань кримських татар на окупованому півострові оцінив Рефат Чубаров, голова Меджлісу. Російські силовики затримали п'ятьох кримських татар у їхніх помешканнях. Це перший заступник Меджлісу Наріман Джелял, двоюрідні брати Азіз та Асан Ахтемови, Ельдар Одаманов і Шевкет Усеїнов. Куди саме їх повезли, родичам не повідомили. Люди почали збиратися під будівлею ФСБ в Сімферополі, вимагаючи пояснень – куди і чому вивезли чоловіків. Їх також почали хапати та саджати в автозаки, затримали близько пів сотні осіб. Братів Ахтемових звинуватили в диверсії – спробі підриву газової труби, а Нарімана Джеляла звинувачують у пособництві диверсії. За версією ФСБ, 23 серпня в селі Перевальне сталося пошкодження газопровідної труби, яка веде до військової частини.

Українські активісти, політики, правозахисники, громадські діячі впевнені, що хвиля затримань – це політична розправа. Президент України Володимир Зеленський теж заявляє: причина – «Кримська платформа». США та Велика Британія закликають Росію звільнити Нарімана Джеляла та всіх політичних в’язнів.