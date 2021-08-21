«Неонацистський шабаш» у Києві. Як Росія реагує на «Кримську платформу»?

23 серпня стартує перший саміт «Кримської платформи» – нового переговорного майданчика, покликаного сприяти деокупації Криму. Участь у переговорах візьмуть представники з пів сотні держав, серед них і президенти країн ЄС. А що ж Росія, яка окупувала Крим? Сусідів теж запрошували, але вони від участі відмовились, пояснили в МЗС України. Натомість російські дипломати та ЗМІ, підконтрольні Кремлю, тему «Кримської платформи» смакують у прямих ефірах від початку року і чим ближче до форуму, то говорять про нього більше. Саміт ще не почався, а його вже назвали «неонацистським шабашем», «мильною бульбашкою» та «збіговиськом змовників».

Лавров і Скабєєва про «Кримську платформу»

Минулого тижня в Криму був міністр закордонних справ Росії. Візит неофіційний підкреслював Сергій Лавров. І незаконний – нагадував глава МЗС України Дмитро Кулеба. В Судаку Лавров брав участь у молодіжному освітньому форумі «Таврида», який започаткували після анексії Криму.

«Нам раптом стали говорити «ви анексували Крим». Це настільки ганебна позиція наших західних партнерів, які проковтнули цей переворот (Революція гідності), насправді, вони до нього заохочували.

Захід продовжуватиме пестувати неонацистські і расистські настрої сучасної української влади

І ось з тих пір ви бачите що відбувається з російською мовою в Україні, як намагаються образити почуття, волевиявлення народу Криму, населення Криму, – розповідав Сергій Лавров кримській молоді.

Про «Кримську платформу» глава МЗС Росії згадав в контексті конфронтації із Заходом.

«Ось, через тиждень відбудеться шабаш «Кримська платформа», на якому Захід продовжуватиме пестувати неонацистські і расистські настрої сучасної української влади», – сказав міністр закордонних справ Росії.

Це стадія української перемоги і повернення українського Криму

На закиди Лаврова відповіли у МЗС України.

«Я не буду приховувати, що задоволений цією нервовою реакцією. Як казав, знаєте Махатма Ганді: «Спочатку вони вас ігнорують, потім вони з вас сміються, потім вони починають з вами боротися, а потім ви перемагаєте. Російська Федерація успішно здолала перші дві стадії і перебуває на третій, активно з нами бореться. А четверта стадія вона обов'язково буде. Це стадія української перемоги і повернення українського Криму», – запевнив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Виступ Лаврова в Криму також обговорювали на російському пропагандистському шоу «60 минут».

«Неймовірне захід, де зберуться люди, сядуть на трибуну і почнуть, сидячи на стільцях, повертати Крим. Ага, спробуйте!», – пригрозила ведуча ток-шоу Ольга Скабєєва.

Захарова атакує саміт у Києві в телеграм-каналі

Прикладу свого керівника, Лаврова, послідувала й речниця МЗС Росії. Марія Захарова розкритикувала «Кримську платформу» у своєму телеграм-каналі.

«скільки не говори халва, в роті солодше не стане». Мазохісти

«Раніше київські діячі хотіли Крим повернути. Зараз бажання скромніше – просто яскравий захід потрібен. Від безвиході, мабуть, вирішили на собі перевірити прислів'я «скільки не говори халва, в роті солодше не стане». Мазохісти», – написала Марія Захарова у телеграмі.

фінансами і правом треба займатися, а не паркувати платформи

Також Захарова кепкувала зі слів першої заступниці міністра закордонних справ України Еміне Джеппар. Бо та пояснювала журналістам, що організовувати саміти найвищого рівня щороку дорого, тому «Кримська платформа»​ може відбуватися у рамках засідань ООН.

«У «Службовому романі» Ольга Рижова каже Самохвалову: «Юр, а ти пам'ятаєш, як ми з тобою втекли з лекцій з фінансів і права і пішли в кафе на морозиво? Ти ще все так шикарно замовив, а потім у тебе грошей не вистачило». Золоті слова: фінансами і правом треба займатися, а не паркувати платформи», – додала Захарова у месенджері.

замість того, щоб лізти в свій город, лізуть в город чужий

Знанням народних прислів’їв та радянських фільмів Захарова не обмежилась. У червні під час промови з критикою «Кримської платформи» чомусь згадала вбитого журналіста Олеся Бузину.

«У місті бузина, а в Києві дядько. Єдине, щоб хотілося, щоб в Києві був Бузина, але його там немає, тому що його вбили. Але дядьки в Києві, замість того, щоб лізти в свій город, лізуть в город чужий. Взагалі не зрозуміло, як пан Кулеба може пропонувати те до чого Україна взагалі не має жодного відношення. Питання територіальної приналежності Криму було вирішене шляхом вільного волевиявлення жителів півострова», – заявила Марія Захарова на брифінгу.

Кримська влада, підконтрольна Росії, про «Кримську платформу»

Всі розповіді обертаються навколо одногоу: «У них впаде рівень життя і вони подумають, що потрібно повертатися на Україну. Ну, якесь марення божевільного

Меседжі МЗС Росії почали поширювати і на окупованому півострові. Під час прямої лінії глава Криму, призначений Кремлем,розмірковував про безперспективність нового формату. Хоча кримчани його про це під час прямого ефіру не запитували.

«А що це все таке «Кримська платформа»? Давайте говорити так, вона розрахована лише на те, що ми самі себе втопимо. Вони самі розуміють ніяких планів і можливостей повернути Крим військовим шляхом немає. І це неможливо для жодної країни світу. Тобто ми повернулися на історичну батьківщину. Всі розповіді обертаються навколо одного: «У них впаде рівень життя і вони подумають, що потрібно повертатися на Україну. Ну, якесь марення божевільного», – сказав Сергій Аксьонов у прямому ефірі.

Депутатка Держдуми Росії від Криму Наталія Поклонська каже, що дуже чекала запрошення на саміт від Дмитра Кулеби. Але не дочекалася.

не саміт міжнародний, а нагадує збіговисько, коли змови роблять, збори змовників

«Цей формат, про який розповів Дмитро, він передбачає не саміт міжнародний, а нагадує збіговисько, коли змови роблять, збори змовників, де обговорюватимуть плани захоплення чужої території, території суверенної держави», – вважає Наталія Поклонська.

Що про «Кримську платформу» думають у Криму?

Крим.Реалії запитали, що відомо кримчанам про «Кримську платформу»? Як жителі півострова ставляться до таких переговорів і чи вірять у те, що саміт щось змінить? (Опитування нерепрезентативне).

«Я вважаю, що «Кримська платформа» – це авантюрний захід, який нічого не дасть Україні. Я не вірю в це. Уже сім років як Крим в складі Росії. Це чергова піар-акція, яка потрібна Зеленському, щоб протистояти ось тим силам опозиційним».

и нам тоді поверніть ту Україну до 2014 року. Поверніть нам ту Україну, яка була іншою! Принаймні, не ворожою, де б не бігали нацисти

«Не вплине, тому що правду брехня не переб'є. Це перше. А друге, а що вони будуть говорити: «Поверніть те, що нам колись належало»? Ви нам тоді поверніть ту Україну до 2014 року. Поверніть нам ту Україну, яка була іншою! Принаймні, не ворожою, де б не бігали нацисти, де б не стріляли у своїх людей».

«Десь якесь рішення буде ухвалене. Це рішення воно буде в ЗМІ Заходу, його там будуть крутити. Хочу побажати громадянам України скоріше закінчити свій бардак, який вони там влаштували і повертатися знову до «русского мира».

З такою умовою, що не Крим піде, а щоб Україна прийшла в Росію.

«Мрії-мрії, де ваші крила. Зеленський багато хоче. І я не проти Зеленського. Але від Зеленського Крим пішов. Я не проти Україні віддати Крим. Але я тільки за те, щоб Україна, як і Білорусь, як і Росія, були б братами. Разом. З такою умовою, що не Крим піде, а щоб Україна прийшла в Росію. Як білоруси і Казахстан, Вірменія і Азербайджан. Путін навів порядок і там. Тому не треба нам Донбасу, нам потрібне спокійне життя».

Про «Кримську платформу» в окупованому Донецьку

Це ж запитання Крим.Реалії поставили жителям окупованого Донецька. (Опитування нерепрезентативне).

«Тоді дайте відповідь на наступне питання. Як ваш сусід поставиться до того, що ви зберетеся в компанії своїх друзів обговорювати його сімейний стан»?

країна нас не вважає за людей, а Крим теж. Ми вже на відсотків 30 з російськими паспортами.

«Ніколи Крим не повернеться. А тому що, як вам сказати? Україна нас не вважає за людей, а Крим теж. Ми вже на відсотків 30 з російськими паспортами. І кожен день все більше й більше й більше. А до нас нехай, взагалі не лізуть».

«Це ні до чого не призведе. Крим – це Росія вже. Це ж зрозуміло на 100%».

«Як можна ставитись до божевільної ідеї? Повернення Криму Україні – це маячня».

Це все одно, що обговорювати як я або ви будете власником ділянки на планеті Марс?

«Немає сенсу обговорювати те, що вже давно вирішено. Це все одно, що обговорювати як я або ви будете власником ділянки на планеті Марс?

Можемо сперечатися до хрипоти. Але ці ділянки залишаться власністю Марсу».

Попри наратив, поширений і нав’язаний Кремлем на окупованих ним територіях, 100 країн світу, серед них США та країни Євросоюзу, не визнають анексії Криму.

У березні 2014 вони проголосували «за» Резолюцію Генеральної Асамблеї ООН про територіальну цілісність України.