«Петлюра ‒ це людина нацистських поглядів! Антисеміт, який винищував євреїв під час війни» – так у 2017 році президент Росії Володимир Путін відреагував на встановлення в Україні пам’ятника очільнику Української Народної Республіки Симону Петлюрі. Зробив це у своїй звичній маніпулятивній манері. Але водночас продовжив традиційний європейський стереотип про «Петлюру-антисеміта й погромника». Він зародився після випущених впритул п’яти куль на одній із паризьких вуличок більш ніж 90 років тому.

В антиєврейських погромах (1917–1921 років) на території колишньої Російської імперії вбили щонайменше 50 тисяч євреїв. Це відбувалося переважно на території України, яку лідер УНР Симон Петлюра проголошував своєю. Чи винен Петлюра у цих смертях й чи не був безпосереднім організатором їх?

Радіо Свобода на основі маловідомих архівних документів та досліджень провідних іноземних й українських істориків намагається зрозуміти роль Симона Петлюри в антиєврейських погромах часів Української революції.