В ООН дозволили членам делегації КНДР зустрічі в рамках саміту Трампа і Ина у В’єтнамі

Комітет Ради Безпеки ООН погодився дозволити членам північнокорейської делегації, на яких поширюються санкції ООН, здійснити поїздки до В’єтнаму на саміт між президентом США Дональдом Трампом і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином.

Дипломати ООН 20 лютого заявили, що В’єтнам попросив комітет надати пільги високопосадовцям Північної Кореї, які повинні зустрітися з колегами зі США 27-28 лютого в Ханої.

Раніше в ООН також дозволити делегації КНДР взяти участь в першому саміті лідерів двох країн у Сінгапурі в червні 2018 року. Тоді Кім заявив, що домагатиметься денуклеаризації Корейського півострова, а Трамп сказав, що ядерна загроза з боку Північної Кореї вже позаду. Але Вашингтон має до Пхеньяна ще низку конкретних вимог у цьому напрямку. Зі свого боку, Пхеньян наполягає на тому, що спершу США мають скасувати санкції.

Друга зустріч лідерів КНДР і США відбудеться 27-28 лютого у столиці В’єтнаму Ханої. Напередодні президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що його нова зустріч із Кім Чен Ином буде «дуже захопливою».