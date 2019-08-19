Один військовий загинув, троє поранені на Донбасі – штаб ООС

Один український військовий загинув, троє були поранені в зоні конфлікту на Донбасі ввечері 18 серпня, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

За повідомленням, це сталося «через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами».

У постраждалих військових – поранення середньої й легкої важкості, їм надали невідкладну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує, додали в штабі.

«Правоохоронними органами зі складу Об’єднаних сил на місці події проводяться оперативно-слідчі дії щодо встановлення обставин і причин загибелі одного і поранення трьох військовослужбовців Національної гвардії України», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок бойових дій минулої доби втрат серед українських військових не було, повідомили в штабі ООС. 18 серпня підтримувані Росією бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню, обстрілюючи позиції Об’єднаних сил з озброєння БМП, гранатометів різних систем і стрілецької зброї, заявляють у штабі ООС.

За цими даними, обстріли поновилися з початком нової доби, 19 серпня.

Підтримувані Росією бойовиків зведених даних про обстріли милої доби не наводять.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.