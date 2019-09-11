Шестеро військових постраждали на Донбасі минулої доби – штаб

За минулу добу внаслідок обстрілів позицій українських сил із боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі чотири військових були поранені, ще два зазнали бойових травмувань, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил вранці 11 вересня.

«10 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 19 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами калібрів озброєння. Крім того, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні.

У штабі додали, що від початку нової доби обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків не зафіксували.

Бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР» звинувачують українську сторону в обстрілах. При цьому угруповання «ЛНР» заявляє про два обстріли своїх позицій, угруповання «ДНР» зведень за минулу добу наразі не публікувало.

Обстріли в зоні конфлікту на Донбасі тривають, попри оголошене там від 21 липня перемир’я. Сторони звинувачують одна одну в порушеннях режиму тиші.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За оцінками ООН, станом на 31 грудня 2018 року, унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей.